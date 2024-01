le pagelle

Pesante ko della squadra di Mazzarri che cade 3-0 in quello stadio dove a marzo la squadra di Spalletti aveva regalato spettacolo, vincendo 4-0. Dopo il vantaggio di Sanabria nel primo tempo, decisiva a inizio ripresa l'espulsione di Mazzocchi per un brutto fallo dopo soli 4 minuti dal suo ingresso in campo, che lascia il campo ai gol di Vlasic e Buongiorno, tra i migliori in campo. Nessuna sufficienza invece per Mazzarri e i suoi ragazzi. Tutti i voti di Davide Polizzi CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE