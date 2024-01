Le partite di Serie A di oggi

Sono cinque le partite di oggi della 19^ giornata di Serie A, che si apre alle 12.30 con Empoli-Milan, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

Cinque partite si giocano in questa domenica, 7 gennaio, della diciannovesima giornata di Serie A. Si inizia alle 12.30 con Empoli-Milan, in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW, telecronaca di Riccardo Gentile; commento di Fernando Orsi; a bordocampo Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano, a seguire Udinese-Lazio e Torino-Napoli alle 15.00. Alle 18.00 c'è Salernitana-Juventus e, alle 20.45, chiude la domenica il big match Roma-Atalanta.