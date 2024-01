L'allenatore dell'Atalanta dopo il pari dell'Olimpico: "Buon punto, anche se sull'1-0 potevamo raddoppiare con De Ketelaere, il rigore lo potevamo evitare e il gol annullato a Scamacca ci lascia molti dubbi, secondo me non è fallo. Arbitrate con serenità in queste condizioni è quasi impossibile" - ha detto a DAZN

Un punto all'Olimpico. A Koopmeiners risponde Dybala e l'Atalanta sale a quota 30 punti, pari alla Lazio e a -3 dal quarto posto Champions: "E' un ottimo punto - ha analizzato Gasperini a DAZN dopo la partita -. Carnesecchi ha fatto ottime parate ma anche noi abbiamo molto da recriminare. Sull'1-0 potevamo raddoppiare con De Ketelaere, il rigore lo potevamo evitare, Ruggeri è entrato scomposto, e poi il gol annullato a Scamacca ci lascia molti dubbi, secondo me non è fallo, Zalewski cade prima. Abbiamo fatto lo stesso numero di falli e noi abbiamo avuto sei ammoniti, la Roma uno - prosegue Gasp in tema arbitraggio -. Ma Aureliano non è assolutamente da condannare, ha arbitrato in una corrida e la sua esperienza lo ha aiutato. Arbitrate con serenità in queste condizioni è quasi impossibile. Ma mettere una mano e dare una spinta è diverso, e secondo me Zalewski è andato giù facilmente".