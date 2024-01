"Noi non molliamo mai, daremo tutto fino alla fine, e poi vedremo partita per partita come andrà". L'uomo da tre punti, l'uomo della vittoria all'ultimo respiro contro la Salernitana è Dusan Vlahovic. Il serbo, nel post gara, accende la lotta scudetto con l'Inter prendendo in prestito il motto del club e il concetto tanto caro al mondo juventino del fino alla fine. Poi aggiunge a DAZN: "Sicuramente non molleremo, certo, ci sono ancora 19 partite ed è molto lunga, il nostro obiettivo è entrare in Champions, ma andiamo avanti partita per partita e dopo vedremo."