Da sabato 13 gennaio a martedì 16 gennaio, su Sky e in streaming su NOW , si gioca la 20^ giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva. Apre Genoa-Torino, poi Verona-Empoli e Monza-Inter. Sono 5 le gare della domenica, con il big match Milan-Roma alle 20:45. Lunedì si gioca Atalanta-Frosinone, chiude il programma, martedì dalle 20.45, Juventus-Sassuolo

La ventesima giornata di Serie A si gioca da sabato 13 a martedì 16 gennaio. Si parte sabato alle 15.00 con Genoa-Torino, si prosegue poi con Verona-Empoli alle 18, mentre, dalle 20.45, c'è Monza-Inter in diretta su Sky e in streaming su NOW. La domenica si apre con il lunch match delle 12.30 tra Lazio e Lecce sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW. Alle 15 vanno di scena Napoli-Salernitana e Cagliari-Bologna, si prosegue alle 18 con Fiorentina-Udinese, mentre alle 20.45 il big match di giornata, Milan-Roma. Infine le gare di lunedì, alle 20.45 c'è Atalanta-Frosinone in diretta su Sky e in streaming su NOW, e martedì: Juventus-Sassuolo alle 20.45.