Un anno senza Vialli, l'omaggio degli sportivi con l'evento "My name is Luca"

A un anno dalla scomparsa di Vialli, numerosi protagonisti del mondo dello sport sono intervenuti al Teatro Carlo Felice di Genova per l'evento 'My name is Luca. Ballata per Vialli'. Il ricavato della serata contribuirà a sostenere i progetti benefici per cui Gianluca si era impegnato attraverso la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla. Di seguito le voci dei tanti amici di Vialli che hanno voluto omaggiare il campione di Samp, Juve e Chelsea con un ricordo