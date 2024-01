"Non voglio fare polemiche, non ritengo che l'Inter sia condizionata da favoritismi e rispedisco queste dichiarazioni al mittente". A margine dell'assemblea di Serie A Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha voluto parlare delle polemiche che nelle ultime ore sono piovute sulla sua squadra: "Il lavoro è fatto da una squadra che ha alle spalle una società forte. Siamo primi meritatamente, ma essere campioni d'inverno è come la vittoria di Pirro. Conterà essere primi a maggio, per ora lo siamo meritatamente. Mi pare che anche ieri ci siano stati errori arbitrali per altre squadre". Poi un pensiero sul Var: "È stato evocato da tutti. Non è stato preso come uno strumento per debellare gli errori arbitrali, ma per ridurli. Poi, a fine stagione, ogni società conterà pro e contro. La soggettività esiste e gli errori anche, ma alla fine del campionato vincerà la squadra migliore".