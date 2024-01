Cosa aveva detto Sogliano

Al termine di Inter-Verona, il direttore sportivo gialloblù era tornato sul gol del 2-1 di Frattesi preceduto dal contatto in area tra Bastoni e Duda non fischiato dall'arbitro Fabbri né segnalato dal Var. "In questo momento sono molto rammaricato e deluso - aveva detto Sogliano -. C'è stata una grande mancanza di rispetto per una società che sta cercando di onorare il campionato. L'episodio sul 2-1 dell'Inter è impossibile che in sala Var non possano averlo visto: il gol era da annullare in maniera chiara. Non possono non aver avvisato l'arbitro. È impossibile che questo gol non sia stato annullato, è una mancanza di rispetto. Il Verona torna a casa con un grande torto. Quello che è successo oggi è molto grave".