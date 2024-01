Dopo lo 0-3 di Torino e il nono posto in classifica, si va sempre più verso il ritiro per il Napoli: secondo indiscrezioni raccolte a Castel Volturno, da questa sera la squadra di Mazzarri dovrebbe adottare questa soluzione, andando in ritiro a Pozzuoli, per far fronte alla crisi di risultati. Decisione ponderata e avallata dal presidente De Laurentiis. La squadra campione d’Italia (ora a -20 dal primo posto) domenica partirà per la Supercoppa in Arabia e potrebbe dunque restare in ritiro almeno fino al 22