Una giornata di stop a Mourinho: salta Milan-Roma

Squalifica di un turno per Josè Mourinho dopo l'espulsione rimediata in Roma-Atalanta dall'arbitro Aureliano. Salterà la sfida di San Siro contro il Milan. Fra i giocatori due giornate di stop per Lazovic del Verona mentre Mazzocchi del Napoli è stato fermato per un turno dopo il rosso rimediato a Torino. Salteranno anche il prossimo match di campionato contro il Sassuolo gli juventini Gatti e McKennie

Tutto come previsto. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Josè Mourinho, l'allenatore giallorosso espulso nel finale della gara fra Roma e Atalanta dall'arbitro Aureliano. Nella motivazione si legge che "ha contestato platealmente l'operato arbitrale". Salterà dunque l'appuntamento di San Siro contro il Milan. Fra i giocatori fermato per due giornate Darko Lazovic del Verona, dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara contro l'Inter. Un turno invece per Pasquale Mazzocchi del Napoli espulso a Torino pochi minuti dopo il suo ingresso in campo per un brutto fallo ai danni di Lazaro. Stop per un turno invece per altri cinque calciatori: non saranno a disposizione per la prossima gara Federico Gatti e Weston McKennie della Juventus, che salteranno la partita di martedì contro il Sassuolo. Una giornata anche a Pierluigi Frattali del Frosinone, Giulio Maggiore della Salernitan e Joshua Zirkzee del Bologna