"Lazio 1974: grande e maledetta", secondo episodio

Secondo episodio per la produzione originale Sky Sport, miniserie prodotta per la prima volta con un club calcistico, la S.S. Lazio. La puntata dal titolo "Pistole e Palloni" è in onda dal 12 gennaio sui canali Sky Sport e disponbile on demand

Secondo appuntamento con la produzione originale di Sky Sport “Lazio 1974: grande e maledetta”, miniserie in tre puntate prodotta, per la prima volta, con un club di calcio, la S.S. Lazio. Dopo l'episodio "La Grandezza" (disponbile on demand), da oggi in onda "Pistole e Palloni" alle 23 su Sky Sport Uno, a mezzanotte su Sky Sport Calcio, alle 00.45 su Sky Sport Max e in streaming su NOW.