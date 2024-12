Malore Bove, le ultime notizie in diretta

La Fiorentina si prepara ad affrontare stasera l'Empoli negli ottavi di Coppa Italia, di fatti per la squadra di Palladino è il ritorno in campo dopo il malore di Bove in Fiorentina-Inter. È stato il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, a rivelare come sia stato proprio Bove a chiedere ai compagni di scendere in campo: "Edoardo ha convinto la squadra a giocare"