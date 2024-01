L'allenatore nerazzurro ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia del Monza: "Partita difficile, hanno qualità e ritroviamo giocatori che sono stati importanti per l'Inter". Sul cammino nel girone d'andata: "Abbiamo avuto un ottimo percorso, ma vogliamo confermarci anche al ritorno". E su Dimarco e Buchanan: "Federico ha recuperato e sta molto meglio, Tajon ha bisogno di un po' di tempo per inserirsi". Monza-Inter è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW TV

Si riparte dal 1° posto con 48 punti e il titolo di campione d'inverno. Inizia a Monza il girone di ritorno dell' Inter (diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), che resta al comando a +2 sulla Juventus impegnata martedì contro il Sassuolo. Chi ha introdotto il match al canale ufficiale del club è stato Simone Inzaghi : "Sarà una partita difficile contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono stati importanti con l'Inter: rivedremo con piacere D'Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni . Dovremo fare una partita molto importante: il Monza è un avversario di qualità". Sulla novità tattica nel finale contro il Verona: "Con il Verona ho cambiato nell'ultimo quarto d'ora, con tre attaccanti in campo. L'ho utilizzata come opzione in quel momento, ma un domani potrà anche essere una soluzione ".

"Clean sheet? Abbiamo difeso bene"

Inzaghi ha analizzato il girone d’andata tra numeri e record: "Chiaramente sappiamo che abbiamo avuto un ottimo percorso: la squadra è ambiziosa e sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo confermarci con un altrettanto ottimo girone di ritorno. Siamo andati in vantaggio 18 volte su 19 partite? E abbiamo segnato 12 gol nell’ultimo quarto d’ora? Significa che la squadra ha lavorato bene in queste 19 partite e che ha impattato le gare sempre nel migliore dei modi, credendoci fino alla fine. I dati e i buoni approcci lo testimoniano, così come i finali di partita". Importante anche la tenuta difensiva: "Assolutamente sì, la squadra lavora bene e lavora di gruppo, tutti insieme. Soprattutto abbiamo cambiato diversi assetti difensivi perché abbiamo avuto qualche infortunio, ma i principi non sono cambiati al di là degli uomini: abbiamo difeso bene in questo girone d'andata". In chiusura sulle condizioni di Dimarco e Buchanan: “Manca ancora l'allenamento di oggi, ma Federico sta molto meglio. Ha recuperato e ha dato il suo apporto nel finale contro il Verona. Tajon è arrivato nel migliore dei modi: è un giocatore giovane con ottime qualità, ma ha già una discreta esperienza alle spalle. Ci vorrà un po' di tempo per il suo inserimento, ma questa settimana ha svolto tre allenamenti molto importanti".