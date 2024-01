"Sappiamo che nel girone di andata contro le grandi squadre ci è girato male, come contro la Juve e con la Roma, con cui potevamo fare punti. Domani con l'Inter sarà una grande prova di maturità". L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, presenta così la prima giornata di ritorno contro l'Inter. "Per noi è una grande prova di maturità", prosegue l'allenatore, anticipando la gara in programma domani alle 20.45 allo U-Power Stadium. "L'Inter è una squadra molto forte, ancora più forte della passata stagione, ha la miglior difesa e il migliore attacco, è la prima in campionato. Hanno grandissimi giocatori ovunque - conclude - e sono curioso di vedere la mia squadra domani, perché sono convinto che faremo una grande prestazione".