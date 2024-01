I campioni d'inverno sfidano il Monza nella prima di ritorno (sabato 13 gennaio alle 20.45 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): Inzaghi ritrova dal 1' Dimarco, che col Verona era subentrato dopo aver saltato Lecce e Genoa per infortunio. Ancora verso la panchina Frattesi. Monza senza Di Gregorio, in porta c'è Alessandro Sorrentino. Davanti confermato Dany Mota punta centrale (in vantaggio su Colombo)

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT