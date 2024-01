Non solo il 10° gol in campionato che lo porta in doppia cifra per la terza stagione consecutiva, Olivier Giroud sa essere anche uomo assist. Nel 1° tempo splendido colpo di tacco a liberare la conclusione di Pulisic. Nella ripresa giocata simile: un altro colpo di tacco (con tunnel a Kristensen) a servire Theo Hernandez, che con un gran sinistro chiude il match con la Roma sul 3-1. In tribuna anche Ibrahimovic applaude alla magia di Giroud, proprio accanto a Cardinale

MILAN-ROMA 3-1: GOL E HIGHLIGHTS - CLASSIFICA