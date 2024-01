Chiesa e Rabiot si allenano: ok per il Sassuolo

Buone notizie per Massimiliano Allegri, in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. L'allenatore della Juventus molto probabilmente avrà a disposizione anche Federico Chiesa e Adrien Rabiot. L'attaccante - che ha saltato i match contro Salernitana in campionato e Frosinone in Coppa Italia per un problema al ginocchio - oggi ha svolto l'intero allenamento con il gruppo alla Continassa. Il centrocampista - non convocato in Coppa Italia per un problema alla coscia - ha svolto ancora lavoro differenziato, ma domani sarà regolarmente in gruppo. Nella giornata di lunedì si avranno più certezze sulla loro presenza nella partita dello Stadium, occasione per la squadra di Allegri di restare a -2 dall'Inter capolista. Chiesa dovrebbe comunque partire dalla panchina, con la coppia Vlahovic-Yildiz dal primo minuto in avanti. Rabiot ha chance di essere titolare in mezzo al campo, ma se Allegri preferisse non rischiare ci sarà spazio per Nicolussi Caviglia dall'inizio.