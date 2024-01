Pioli: "Scudetto? No, toglieteci da quella lotta"

L'allenatore del Milan commenta il successo sulla Roma che rinforza il terzo posto ma potrebbe essere un piccolo slancio verso qualcosa in più: "Toglieteci dalla lotta Scudetto, noi dobbiamo pensare al presente, gara dopo gara. Ci sono ancora tante possibilità per dimostrare il nostro valore". Sulle critiche: "Non sono infastidito perché le aspettative ce le siamo alzate da soli"

Stefano Pioli si dice soddisfatto della prestazione della sua squadra che ha portato alla vittoria sulla Roma per 3-1 nonostante i giallorossi, a un certo punto, abbiano provato a rimettere in bilico il match: "Sul 2-1 si erano riaperti i giochi ma perché bisogna chiudere le partite, poi c'è la stanchezza, ma l'abbiamo gestita bene, poi il terzo gol ci ha dato un po' di serenità - spiega - Credo che i nostri esterni abbiano fatto bene, sono stati aggressivi, alle volte li aspettavamo un po' di più per non dargli profondità, la fase difensiva è stata discreta ma possiamo farla meglio come in occasione del rigore, penso che siamo stati equilibrati tatticamente". Nessun indizio in chiave mercato nonostante la visita di gerry Cardinale negli spogliatoi: "Vedremo se ci saranno delle opportunità per riempire qualche falla - prosegue Pioli - Molto bello che Cardinale sia venuto nello spogliatoio, è sempre presente perché il club fa di tutto per migliorare tutte le situazioni, rispettando sempre il bilancio, ci ha fatto molto piacere la sua visita".