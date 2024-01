Sarri: "Felipe super, rinnovo non è un problema"

Quinta vittoria consecutiva per Sarri con Lazio, battuto anche il Lecce all’Olimpico dopo il successo in Coppa Italia nel derby: "Il rischio di arrivare scarichi c’era, poi loro sono un avversario che a noi ha sempre creato difficoltà". Sul match winner Felipe Anderson: "Come prima punta ha fatto sempre bene ma puntiamo a recuperare Immobile e Castellanos" LAZIO-LECCE 1-0: GOL E HIGHLIGHTS

Arriva contro il Lecce la quinta vittoria consecutiva per la Lazio di Sarri, quattro in campionato più quella nel derby di Coppa Italia. All’Olimpico decide Felipe Anderson: "Era una partita difficilissima per diversi motivi. Il rischio di arrivare scarichi c’era, poi loro sono un avversario che a noi ha sempre creato difficoltà. Per un tempo l’abbiamo pagata, molto meglio nella ripresa".

Sarri: "Felipe Anderson vale i grandissimi club" Su Felipe Anderson schierato prima punta in assenza di Immobile e Castellanos: "Lui quando ha giocato in questo ruolo ha sempre fatto piuttosto bene, lo scorso anno l’ha fatto e vediamo se in questa stagione può darci tanto, ma l’intenzione è di recuperare Ciro e Taty (Castellanos ndr)". Poi aggiunge: "Ha giocato 126 partite consecutive con me, dal punto di vista potenziale merita grandissimi club, la sua carriera ha avuto momenti no che fanno parte del "pacchetto" Felipe Anderson, ma è un giocatore di cui sono innamorato, soddisfa il mio senso estetico". Poi sul rinnovo del brasiliano che è in scadenza a giugno 2024: "Per me non è un problema, lo è solo in Italia perché dalle altre parti vedo giocare tranquillamente giocatori in scadenza".

Sarri: "Guendouzi e Rovella due martelli. Luis Alberto…" Ancora sui singoli: "Guendouzi e Rovella sono due martelli, ci stanno dando tanto perché hanno tanta energia sia dal punto di vista fisico sia mentale. A me piacerebbe palleggiare un po’ di più ma sono due giocatori che ci stanno aiutando". Poi sul rientrante Luis Alberto, autore dell’assist vincente per il gol di Felipe Anderson: "Luis Alberto ha una qualità indiscutibile, poi anche a livello dinamico e di quantità ne ha. Come tecnica e visione di gioco è superiore, forse gli mancano grandi accelerazioni".

Sarri: "Supercoppa? Prendi i soldi e scappa..." "Prendi i soldi e scappa". Questa la definizione data da Maurizio Sarri alla formula della Supercoppa, che da quest'anno prevede quattro squadre e la formula di semifinali e finale da giocare a Riad, in Arabia Saudita. La Lazio giocherà venerdì 19 gennaio la semifinale contro l'Inter, all'indomani di Napoli-Fiorentina. "È il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e lo cerca nelle maniere meno opportune. La finale di FA Cup si gioca da 120 anni a Wembley...". Poi aggiunge: ".Questo è tutto fuorché sport, è 'prendi i soldi e scappa', in maniera miope. Noi si va a elemosinare in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono, si fa la Supercoppa a quattro... Se il calcio moderno è questo, sono felice di essere vecchio". approfondimento Supercoppa, cambia il regolamento sui cartellini