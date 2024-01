Dopo il Napoli, anche la Fiorentina è atterrata a Riyad, dove si disputeranno le fasi finali della Supercoppa Italiana. Italiano ha portato anche Nico Gonzalez e Dodò, anche se la loro disponibilità per il match contro il Napoli non è sicura. "Vogliamo arrivare fino in fondo", assicura Biraghi. "Ce la giochiamo alla pari con tutti", il direttore sportivo Pradè

È arrivata a Riyad la Fiorentina per disputare le fasi finali della Supercoppa Italiana, format inedito al debutto quest’anno. Tra i giocatori partiti ci sono anche Nico Gonzales e Dodò, anche se rimane in dubbio la loro disponibilità dopo i rispettivi infortuni. L'argentino ha rimediato un infortunio muscolare a dicembre contro il Ferencvaros, mentre il brasiliano è stato operato al crociato a settembre. L’unico a rimanere a Firenze è Castrovilli, che sta recuperando da un nuovo infortunio al ginocchio. Il primo allenamento in Arabia è previsto domani, mentre la rifinitura è in programma mercoledì alle 13 (ora italiana). Tre ore dopo, alle 16 (ora italiana) è prevista la conferenza stampa di Italiano e di un giocatore. La Fiorentina scenderà in campo nella semifinale contro il Napoli giovedì alle 20 (ora italiana).