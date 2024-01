Inzaghi: "Scudetto battaglia con Juve e Milan"

L'allenatore dell'Inter ha parlato a Londra in occasione del premio 'FIFA The BEST': "Un onore essere qui con due grandissimi allenatori come Guardiola e Spalletti". Sugli obiettivi dei nerazzurri: "Onoriamo la Supercoppa. In campionato sarà battaglia sino alla fine"

Simone Inzaghi oggi alla Pinetina dirige l'allenamento prima della partenza dell'Inter per l'Arabia Saudita, dove si giocherà la Supercoppa Italiana. Ieri l'allenatore nereazzurra era all'Apollo Theatre d Londra per il premio 'FIFA The BEST', vinto da Pep Guardiola (in lizza c'era anche Luciano Spalletti). Inzaghi, che ha anche incassato i complimenti dei suoi colleghi (su tutti Guardiola, che lo scorso giugno lo ha sconfitto nella finale di Champions League) ha espresso tutta la sua gioia per la partecipazione a questo importante premio: "È un grandissimo onore essere qui con due grandissimi allentori come Guardiola e Spalletti. È una serata importante, che è giusto condividere con i miei ragazzi di quest’anno, dell’anno scorso, col mio staff tecnico, la grande società per cui lavoro e tutti i tifosi dell’Inter".

"Detentori Supercoppa. Cerchiamo di onorarla al massimo"

Ora l'Inter è attesa dalla Supercoppa italiana a Riad. L'appuntamento è per venerdì 19 gennaio alle 20, quando i nerazzurri sfideranno la Lazio in semifinale: "Siamo i detentori del titolo, andremo a Riad per questa nuova edizione. Non sappiamo bene cosa aspettarci, perché eravamo abitati alla finale secca tra vincitori del campionato e quelli della Coppa Italia, però è un nuovo format che cercheremo di onorare al massimo".

"Dobbiamo continuare così. In campionato sarà una battaglia"

Infine un punto sul campionato, con l'Inter che guida la classifica dopo 20 giornate: "Abbiamo fatto 20 giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così. Ci sono squadre forti che vogliono vincere il titolo come lo vuole l’Inter, quindi sarà una battaglia fino alla fine con Juve e Milan".