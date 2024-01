Doveri per Lecce-Juve, Udinese-Milan a Maresca

GLI EPISODI

Nel corso della conferenza a Coverciano, il designatore Gianluca Rocchi ha mostrato gli errori arbitrali 'certificati' finora dall'AIA in questo campionato. Dal contatto Iling-Ndoye in Juventus-Bologna al gol annullato a Thorstvedt in Sassuolo-Fiorentina: ecco tutti gli 8 episodi FALLO BASTONI IN INTER-VERONA, L'AUDIO DEL DIALOGO ARBITRO-VAR