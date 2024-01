Juve, Allegri si gode attacco e pensa al sorpasso

Una vittoria netta senza subire gol e con pochi rischi. E la Juventus torna a inseguire l'Inter da vicino con l'opportunità domenica sera a Lecce di effettuare il sorpasso approfittando della Supercoppa dell'Inter. Psicologicamente stare davanti seppur con una partita in più avrebbe un peso importante visto che due settimane dopo Lecce ci sarà lo scontro diretto a San Siro. Allegri come sempre non pensa troppo in là ma l'occasione è importante e la Juventus sta crescendo anche sul piano del gioco. In più dopo un periodo di astinenza sta ritrovando i gol degli attaccanti. Yildiz- Milik e contro il Sassuolo anche Chiesa che su azione non segnava proprio dal match d'andata di quattro mesi fa. Ma chi sta crescendo in maniera esponenziale è Dusan Vlahovic. 4 gol nelle ultime 4 partite e una partecipazione al gioco di squadra finalmente apprezzabile oltre a un atteggiamento in campo positivo. Con un Vlahovic così, con Chiesa che sta ritrovando la condizione, con Milik sempre pronto, con la rivelazione Yildiz e con Kean presto recuperato, Allegri ha un parco attaccanti che può ruotare senza perdere qualità e gestendo le energie. Di certo un punto a suo favore rispetto all Inter che vanta una rosa più profonda in generale ma non li davanti. E con la Champions in arrivo più il recupero con l'Atalanta di fine febbraio, al di là delle dichiarazioni ufficiali, alla Juventus sono convinti che l'impresa non sia cosi impossibile.