Oggi Tortu ha fatto un paragone dicendo "quando si corre l'allenatore ci dice di non guardare gli avversari". Pensi sia una strategia giusta? Lo invitiamo ad allenarsi un giorno con la Juve?

"Non c'è problema. Ci sono dei cavalli che hanno bisogno di paraocchi e quelli no, ma quelli senza magari se qualcuno gli arriva vicino gli dà fastidio. E allora bisogna mettere il paraocchi e guardare solo avanti. L'altro giorno mi sono piaciuti i ragazzi per come hanno giocato la partita, con una serenità e una sicurezza importante. Però ripeto: quello che è stato fatto fino a oggi non conta niente, conta quello che sarà domani sera. Il calcio vive di equilibri e questi sono i risultati, se non li fai per una settimana rischi di rovinare la stagione. Dobbiamo andare in Champions e andare avanti in Coppa Italia, ma pensare passo dopo passo, con voglia ma senza cadere nella presunzione e nella troppa euforia"