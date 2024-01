Luis Alberto tenta Sarri. Che numeri con l'Inter

Un percorso a tappe per riaffermarsi leader della Lazio e se due prove le ha già superate, manca la terza per il lieto fine. Esattamente un anno fa Luis Alberto ha conquistato Sarri dopo le difficoltà inziali e anche un posto da titolare fisso per tutto il resto del campionato. Quindi, la tentazione araba, alla quale ha risposto prolungando il contratto con la Lazio fino al 2028. Ora l’ultimo ostacolo: conquistare un posto da titolare contro l'Inter, proprio in Arabia, il luogo perfetto a questo punto per compiere la maturazione. Sarri infatti contro l'Inter lo ha proposto dall’inizio soltanto una volta su 5 e la Lazio ha perso nonostante l’assist dello spagnolo per il gol del vantaggio di Felipe Anderson. In generale contro il centrocampo di Inzaghi predilige corsa e dinamismo al palleggio, per poi ricorrere al mago quando i ritmi calano. E per due volte questa scelta rivelata felice, le uniche due in cui la Lazio di Sarri ha battuto l'Inter. E in entrambe Luis Alberto è risultato decisivo, con un gol e un assist. Partire dall'inizio nella semifinale di Supercoppa Italiana, vorrebbe dire per lui guadagnare ancor più strada nel suo essere punto di riferimento stabile, come lo è stato anche quest’anno – sia in campionato che in Champions - fino, guarda caso, alla partita contro l’Inter del 17 dicembre, benché il suo rendimento fosse calato già da fine ottobre. Certo le alternative per Sarri non mancano e tra queste spicca Vecino: l’uomo che nel 2018 riportò l’Inter in Champions con il gol contro i biancocelesti e che ora potrebbe riportare la Lazio vicina a un’altra finale di Supercoppa. L’ultima fu nel 2019. Allora, contro la Juventus la sbloccò proprio Luis Alberto, vero leader della Lazio di Inzaghi.