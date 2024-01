Pioggia di squalificati dopo il 20^ giornata di Serie A, con il Giudice Sportivo che ha fermato 13 calciatori. Assenze pesanti per De Rossi che, al suo esordio sulla panchina della Roma, non avrà a disposizione Mancini e Cristante per il match in programma all'Olimpico contro il Verona. Tre assenze, invece, nei gialloblù: Baroni non avrà a disposizione Duda e Coppola, fermati dopo l'ultimo turno, e Lazovic al quale erano state date due giornate dopo il match contro l'Inter. Cancellieri e Birindelli salteranno Empoli-Monza, mentre De Winter non ci sarà in Salernitana-Genoa.