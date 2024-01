Simone Inzaghi presenta la semifinale contro la Lazio: "Noi favoriti? Per allenare e giocare all'Inter bisogna essere abituati ad essere teste di serie. Lazio mai partita banale per me. In campionato c'è un bellissimo duello con la Juve ma non dimenticherei il Milan". E sui voti al The Best: "Contentissimo di essere tra i primi tre, Lukaku ha votato tre grandissimi allenatori, non sarebbe giusto contestare le sue scelte" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Inter a caccia del tris, esattamente come Simone Inzaghi, visto che le ultime due edizioni della Supercoppa si sono colorate di nerazzurro. Nuovo format e nuove partite: l'Inter attende la Lazio nella seconda semifinale (venerdì 19 alle 20), con vista sulla finalissima. Simone Inzaghi e Henrik Mkhitaryan hanno presentato così la partita nella conferenza stampa della vigilia.

Che ambizioni ha per la Supercoppa? E può dire qualcosa sul mercato attaccanti? "La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale, l'abbiamo vinta negli ultimi due anni e vogliamo rifarlo. Tutti hanno la stessa ambizione. Mercato attaccanti? Ho una società alle spalle, ci pensano loro. Io posso dire il mio pensiero, cioè che sono molto soddisfatto dei quattro attaccanti che abbiamo in rosa". Ci saranno in campo i titolari o vedremo qualche rotazione? "Ho ancora un allenamento e mezzo, abbiamo giocato sabato a Monza, poi un fatto solo un allenamento a Milano. Ieri c'erano tutti, a eccezion fatta di Cuadrado che è rimasto a Milano. Dovrò fare delle valutazioni, essendo una finale su due partite saranno importanti".

Sente la pressione di essere favoriti? Com'è vivere da 'teste di serie'? "Per allenare e giocare all'Inter bisogna sempre essere abituati ad essere 'teste di serie'. La vivo tranquillamente. Anche se qui tutte e quattro abbiamo l'ambizione di vincere. Incontreremo una Lazio in serie positiva". La frase di Allegri su 'guardie e ladri' alza lo scontro dialettico? "Ho sentito e letto qualcosa, penso sia una normale dialettica del mondo del calcio. È tanti anni che ci sono dentro e lo conosco. In campionato c'è un bellissimo duello Inter-Juve, ma non dimenticherei il Milan. È un'ottima rosa e stanno bene. Bisogna contare anche loro". le parole Allegri: "Spirito straordinario, Vlahovic cresce"

Giocando in Supercoppa tornerete in campionato con una partita da recuperare… "Sono cose che si tengono in conto, bisogna essere bravi a ragionare partita per partita senza ragionare troppo in prospettiva. Nella mia carriera è una situazione ricorrente, ma noi allenatori sappiamo che è una cosa che può succedere". Al The Best Lukaku non l'ha votata… "Lukaku ha votato tre grandissimi allenatori, non sarebbe giusto contestare la sua votazione. Posso dire che a Londra, lunedì, non ero solo. Ero con il mio staff, coi dirigenti, col presidente e i ragazzi dei miei anni all'Inter. Sono loro che mi hanno permesso di arrivare lì. Sono soddisfatto e contento di essere arrivato nei tre".

Il potere logora chi ce l'ha o chi non ce l'ha? "Dipende dai punti di vista. Io sono contento di quello he stiamo facendo. Se potessi tornare indietro rifarei solo la partita col Bologna (2-2 in campionato, ndr). Lì avremmo meritato di più". Qui aveva vinto una Supercoppa con la Lazio, come sono cambiate Inzaghi e la stessa Lazio in questi anni? E domani è gara secca… "Il mio percorso alla Lazio lo dice: per me non sarà mai una partita come le altre. La Lazio mi ha fatto diventare uomo come giocatore e come allenatore. E' una squadra che ci ha creato parecchie difficoltà, quando l'avevamo affrontata non mi sembrava in crisi e gli ultimi risultati lo testimoniano. Gara secca? È un format nuovo, ci stiamo preparando anche all'evenienza dei rigori".

Pensa alla Supercoppa o più allo scudetto? E una parola per i tifosi arabi dell'Inter "Mi concentrerei sulla coppa, sullo scudetto ne ho già parlato. Stiamo facendo un ottimo percorso, ma c'è anche un'altra grandissima squadra che sta facendo un percorso analogo (la Juve, ndr), e c'è sempre il Milan, in ottima forma. Cosa dico ai tifosi arabi dell'Inter? Speriamo di renderli felici".

Mkhitaryan: "Ho vinto 22 trofei ma voglio vincere ancora" Con Simone Inzaghi, in conferenza stampa, c'era anche Mkhitaryan: "È la prima volta che gioco questo tipo di format, è qualcosa di nuovo e interessante - le sue parole -. Daremo il massimo per raggiungere la finale e vincere. Ho vinto 22 trofei ma voglio vincere ancora. Vogliamo renderci felici vincendo. Partita da recuperare in campionato? È la prima volta che avremo questo 'problema', ma la cosa importante è vincere domani e la finale. Buchanan? È un bravo ragazzo, timido, ha bisogno di tempo per inserirsi nel gioco, in una nuova cultura, per imparare la lingua. Ha qualità, lo vediamo dagli allenamenti, è bravo tecnicamente e veloce". Un commento sulla Lazio: "Sono sempre state partite difficili, loro sanno giocare a calcio. Dovremo dare più del cento per cento". Infine sul calcio arabo: "Tanti grandi giocatori sono venuti qui in Arabia Saudita, i progressi di vedranno nel corso degli anni".