Simone Inzaghi potrebbe riproporre Dumfries dal 1’ con Darmian inizialmente in panchina. Davanti la solita coppia formata da Thuram e Lautaro. Qualche problema in più per Sarri: Luis Alberto ha recuperato ma Vecino parte avvantaggiato per un posto da titolare. Davanti possibile la conferma di Felipe Anderson come falso nove con Immobile inizialmente in panchina

