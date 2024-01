Prime prove di formazione in casa Roma per Daniele De Rossi (sabato all'Olimpico il suo esordio contro il Verona). Nell'allenamento di questo giovedì ha provato un 4-3-2-1 tenendo conto delle assenze di Mancini e Cristante (squalificati). Spazio per Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini nei tre di centrocampo ed El Shaarawy accanto a Dybala per supportare Lukaku. Nel video le principali novità viste a Trigoria

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT