Primo avversario della nuova Roma di Daniele De Rossi sarà il Verona di Marco Baroni a caccia di punti per la salvezza. L'allenatore scaligero ha presentato il match non trascurando le tante tratttive di mercato che coinvolgono la sua squadra: "Ngonge è una grave perdita per noi, ci confronteremo con la Roma senza timore. I giallorossi cercheranno di avere un buon impatto col nuovo allenatore. Sarà una bella partita"

Il campo ma anche il mercato. Il Verona di Marco Baroni viaggia tra la necessità di fare punti in classifica e le esigenze di bilancio che impongono sul mercato un profondo rinnovamento della rosa. Dopo Hien all'Atalanta è partito, in direzione Napoli Ngonge e sono attese novità nelle prossime ore anche per Doig: "Ngonge è una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Se partirà anche Doig? C'è una trattativa in corso, vediamo cosa succede". Rosa comunque ristretta al momento anche se ci saranno a breve nuovi innesti: "Siamo un pochino contati, ieri abbiamo lavorato su delle soluzioni. Dovremo lavorare sulla gestione della partita ma io rimango fiducioso, sono situazioni in cui ci si unisce ancora di più. Folorunsho sta meglio, ieri si è allenato molto bene. Oltre a lui ci sono dei ragazzi che scalpitano, penso a Cabal, che ora dovranno farsi trovare pronti. Solo giocatori in uscita? Io lavoro sui giocatori che ho a disposizione, le entrate ci saranno, poi starà a noi cercare di integrare al meglio chi arriverà".