Calciomercato, le news di oggi in diretta

La Salernitana insiste per Jerome Boateng. L'ex difensore del Bayern Monaco è stato individuato come rinforzo ideale per la difesa, portando esperienza e leadership. Anche in giornata i contatti sono proseguiti: il classe 1988 non ha ancora dato l'ok definitivo al trasferimento alla Salernitana. Il tedesco si è preso tempo per valutare l'offerta sul tavolo, come le altre ricevute negli ultimi giorni