Le probabili formazioni della 21^ giornata

Erano esattamente due anni che una sfida di campionato non veniva rinviata. Nel gennaio del 2022 fu a causa del Coronavirus. Il turno numero 21 della stagione 23-24 vede il rinvio di 4 partite per gli impegni in Supercoppa. Le sfide verranno recuperate tra il 14 e il 28 febbraio e quindi, questa settimana, avremo una giornata monca con sole 6 sfide in programma

C’è attesa per la nuova Roma di Daniele De Rossi, ci sono sfide molto delicate per la parte bassa della classifica mentre i fantallenatori si devono districare tra 6 politici e giocatori (magari non tutti di prima fascia) da inserire in formazione. La squadra degli inviati di Sky Sport è in ogni caso al lavoro: tra Italia e Arabia Saudita, solo in pochissimi possono godere di “vero riposo” questa settimana. Le notizie non tardano ad arrivare, apriamo quindi la nostra chat “probabili formazioni” e vediamo cosa bolle in pentola