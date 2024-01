Il calendario della 21^ giornata di Serie A

Sabato 20 e domenica 21 gennaio su Sky e in streaming su NOW, la ventunesima giornata. Inoltre, appuntamento anche con il terzo e ultimo episodio di “Grande e maledetta: la Lazio del ‘74”. Su Sky Sport e disponibile on demand su Sky e NOW GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: sabato 20 e domenica 21 gennaio, appuntamento con la ventunesima giornata della stagione 2023/2024. Sabato alle 20.45 in campo Udinese-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 12.30 sarà il momento di Frosinone-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Gli studi di Sky Sport Questa sera l’approfondimento nella Casa dello Sport è affidato a “Sky Calcio-L’Originale” che, oltre ad affrontare i temi del mercato di riparazione, seguirà da vicino gli anticipi di sabato. Come da tradizione, conduzione affidata ad Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Fayna. Domenica appuntamento con Giorgia Cenni e la “Casa dello Sport Day”, per introdurre il match dell’ora di pranzo in compagnia di Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi. Domenica sera è tempo di “Sky Calcio Club”, con Fabio Caressa e il suo top team di ospiti composto da Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie Federica Frola. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli “SkyLights”, gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

“Grande e maledetta: la Lazio del ‘74” Nuovo appuntamento con “Grande e maledetta: la Lazio del ‘74”: la miniserie in 3 episodi, prodotta per la prima volta con un Club di calcio, la S.S. Lazio, sarà in onda su Sky Sport, in simulcast su Sky Documentaries e disponibile anche on demand su Sky e NOW. Dopo il primo episodio, La Grandezza, e il secondo, Pistole e Palloni, arriva il terzo e ultimo appuntamento della serie, La Maledizione: dopo l’addio di Chinaglia, passato ai Cosmos di New York, la malattia di Maestrelli mina le fondamenta di quella squadra-miracolo, che comincerà a sfaldarsi fino a subire il trauma della tragedia Re Cecconi. Un ragazzo di soli 28 anni, scambiato per un rapinatore, e ucciso in una gioielleria a due passi da casa. La miniserie in 3 episodi, Lazio 1974: grande e maledetta, è un progetto di Stefano De Grandis, regia e realizzazione a cura di Massimo Bomprezzi con Andrea Parini, il montaggio di Fabio Fiorentino e la collaborazione editoriale di Guy Chiappaventi. Grafiche di Andrea Gilardi e Salvatore Allegrezza.

Serie A, la programmazione della 21^ giornata Sabato 20 gennaio dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio-L’Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Gianluca Di Marzio e Fayna

con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Gianluca Di Marzio e Fayna ore 20.45: Udinese-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Francesco Cosatti e Peppe Di Stefano. Domenica 21 gennaio dalle 11.30 e dalle 14.30: La Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi.

con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi. ore 12.30: Frosinone-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Angelo Mangiante.

su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi. A bordocampo Angelo Mangiante. dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini. Federica Frola per le news.

“Grande e maledetta: la Lazio del ’74 – La maledizione” Sabato 20 gennaio Ore 13.15 : Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

: Sky Sport Calcio e in streaming su NOW Ore 15.30 : Sky Sport Uno e in streaming su NOW

: Sky Sport Uno e in streaming su NOW Ore 17.30 : Sky Sport Arena e in streaming su NOW

: Sky Sport Arena e in streaming su NOW Ore 21.30: Sky Sport Max e in streaming su NOW Domenica 21 gennaio

Ore 10.15 : Sky Sport Arena e in streaming su NOW

: Sky Sport Arena e in streaming su NOW Ore 14.15 : Sky Sport Uno e in streaming su NOW

: Sky Sport Uno e in streaming su NOW Ore 19.30 : Sky Sport Max e in streaming su NOW

: Sky Sport Max e in streaming su NOW Ore 21.30: Sky Sport Arena e in streaming su NOW Disponibile anche on demand