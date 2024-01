supercoppa

Inter e Napoli si contenderanno il primo titolo italiano della stagione 2023-2024 nella finalissima di Supercoppa in programma lunedì 22 gennaio: considerando i roster di Inzaghi e Mazzarri sono in tutto sette i giocatori che a Riad andranno a caccia del primo titolo della loro carriera. Per i trofei abbiamo considerato tutti quelli a livello professionistico, fino alla Serie C, e in tutto il mondo senza limiti geografici. Abbiamo escluso i titoli a livello dilettantistico e quelli giovanili INTER-LAZIO: HIGHLIGHTS