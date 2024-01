Supercoppa, super Inter e super Thuram. 3-0 alla Lazio, nettissimo, pass per la finale in tasca e Simone Inzaghi che punta a un nuovo trofeo: sarebbe la quinta Supercoppa personale da allenatore (e terza di fila in nerazzurro) e diventerebbe recordman all time staccando mostri sacri come Lippi e Capello. La sua è un'Inter che funziona, lo dicono i risultati che passano anche dall'inserimento dei nuovi giocatori, come analizzato da Beppe Bergomi: "L'Inter è brava soprattutto in questo, nel far rendere i giocatori che acquista. Thuram ne è l'esempio. Hanno perso in estate gente come Lukaku e Dzeko, non c'è più Brozovic e anche il portiere è cambiato, la bravura di Inzaghi sta tutta qui: forse non sono i più forti ma i più bravi a far rendere. Meriti di allenatore e società, nelle difficoltà si costruisce sempre una squadra forte e competitiva".