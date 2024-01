Nel primo tempo, dopo il gol del vantaggio del Milan, partita sospesa a Udine per cori razzisti rivolti verso Mike Maignan: il francese si era lamentato già una prima volta con l'arbitro Maresca, quindi al 33’ si è tolto i guanti e ha lasciato il campo, per poi essere raggiunto dai compagni e da Pioli nel tunnel degli spogliatoi. Dopo che lo speaker dello stadio ha annunciato la sospensione definitiva del match in caso di nuovi cori, Maignan è rientrato e la gara dopo 5’ minuti di stop è ripresa

Ci risiamo. Ancora un episodio di razzismo, ancora Mike Maignan protagonista. Che però questa volta non ci sta, richiama l’arbitro e abbandona il campo, con partita sospesa per qualche minuto. I primi cori attorno al 26'. Maignan richiama l'arbitro Maresca spiegandogli il problema e si prosegue, con lo speaker dello stadio che "avvisa" i tifosi.. Al 33', però, i cori provenienti dalla curva bianconera, dietro alla porta di Maignan, non si sono fermati e il portiere francese richiama nuovamente l’attenzione di Maresca, prima di abbandonare la porta. Togliendosi i guanti, si dirige verso gli spogliatoi, seguito immediatamente da tutti i compagni di squadra e da Pioli. Maresca non può fare altro che sospendere la partita, mentre il ds dell'Udinese Balzaretti va sotto alla curva per cercare di calmare gli animi dei tifosi. Alla fine, dopo 5' di sospensione, in cui lo speaker annuncia la sospensione definitiva del match in caso di nuovi cori, il Milan torna in campo e la gara riprende.