Nel giorno in cui Olimpico applaude il nuovo allenatore della Roma, senza però mai dimenticarsi di José Mourinho, il portoghese manda il suo messaggio ai tifosi dal centro della città. Lo Special One, infatti, è ancora nella Capitale e poche ore prima della partita è stato intercettato da alcuni tifosi che l'hanno riconosicuto nonostante il tentativo di Mou di passare inosservato sotto sciarpa e cappello. Impossibile per lui dire di no alla richiesta di un selfie, a cui aggiunge il suo saluto ai romanisti: un "Vi voglio bene" che racconta tutto dell'affetto che legherà per sempre la città allo Special One.