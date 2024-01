Dove vedere Udinese-Milan

I numeri di Udinese e Milan

L’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro il Milan in campionato e mai nella sua storia ha ottenuto tre successi di fila contro i rossoneri in Serie A. Dopo il successo per 1-0 al Meazza dello scorso 4 novembre, l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide in una singola stagione contro il Milan in Serie A soltanto per la seconda volta, dopo il 2016/17. Grande equilibrio nelle ultime otto partite in Friuli tra Udinese e Milan in Serie A: tre successi per parte e due pareggi. I bianconeri hanno vinto quella più recente (3-1 il 18 marzo 2023). L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati: 12 su 20 (2 vittorie, 6 sconfitte). L’ultima formazione che aveva registrato altrettanti pareggi dopo 20 gare stagionali di Serie A era stata il Torino nel 2007/08. L’ultimo club che ha pareggiato almeno 13 dei primi 21 match in un singolo massimo campionato è stato l’Inter nel 2004/05 (14 in quel caso). Il Milan ha vinto entrambe le gare giocate nel 2024 in Serie A, nei precedenti 13 anni solari solo nel 2018 i rossoneri hanno vinto tutte le prime tre partite disputate in campionato - vincendo tutte le prime quattro in quel caso, con Gennaro Gattuso alla guida. Stefano Pioli ha vinto 99 dei 165 match alla guida del Milan in campionato, solo quattro allenatori hanno ottenuto 100 successi con i rossoneri in Serie A: Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello e Nils Liedholm. Tra questi, quello ad aver tagliato il traguardo delle 100 vittorie impiegando meno partite è stato Carlo Ancelotti (165).