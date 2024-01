Dove vedere Empoli-Monza

La partita tra Empoli e Monza valida per la 21^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 21 gennaio alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Empoli e Monza

Il Monza ha vinto due delle tre sfide contro l’Empoli in Serie A (una sconfitta), i toscani potrebbero infatti diventare la prima squadra contro cui i brianzoli ottengono tre successi nel massimo campionato. Nelle tre partite tra Empoli e Monza in Serie A ha sempre vinto la formazione ospitante: 1-0 per i toscani il 15 ottobre 2022 al Castellani, 2-1 il 4 marzo 2023 e 2-0 lo scorso 26 agosto all’U-Power Stadium in favore dei brianzoli. L’Empoli non ha mai perso nelle ultime sei partite giocate in casa contro il Monza tra Serie A, Serie B e Serie C: cinque vittorie dei toscani e un pareggio, con quattro clean sheet nel parziale, compresi i due più recenti. Solo il Clermont (quattro) ha segnato meno gol dell’Empoli (cinque in 10 gare) nelle partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. L’Empoli ha raccolto soltanto 13 punti in questo campionato, frutto di tre vittorie e quattro pareggi (13 sconfitte): si tratta del peggior rendimento registrato dalla squadra toscana dopo le prime 20 partite stagionali di un massimo torneo. Il Monza ha vinto l’ultima trasferta di campionato (3-2 contro il Frosinone), solo due volte i brianzoli hanno ottenuto almeno due successi fuori casa di fila in Serie A: due nell’aprile scorso e tre tra gennaio e febbraio 2023. Il Monza è la squadra che ha subito più gol nei primi 15 minuti di gioco nei cinque maggiori campionati europei in corso: nove (almeno due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria), comprese due delle cinque reti incassate contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. Davide Nicola, subentrato ad Aurelio Andreazzoli, scenderà di nuovo in campo da allenatore in Serie A a distanza di 342 giorni dall’ultima partita disputata alla guida della Salernitana contro il Verona, lo scorso 13 febbraio. Il neo tecnico dell’Empoli è rimasto imbattuto in tutti i suoi ultimi quattro esordi sulla panchina di una squadra del massimo torneo (due vittorie, con Udinese e Genoa; due pareggi con Torino e Salernitana), dopo avere perso in entrambe le prime due esperienze (con Livorno e Crotone).