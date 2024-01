"La sua dimensione epica e la sua dimensione etica non è riproducibile. Uno come Gigi Riva non nascerà mai più", con questa parole Giorgio Porrà ha commentato negli studi di Sky Sport 24 la notizia della morte di Gigi Riva. Nel video il suo intervento integrale

