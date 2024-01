Bianconeri in vetta al campionato, sorpasso a +1 sull'Inter (impegnata in Supercoppa) dopo il 3-0 ottenuto a Lecce. Aspettando il recupero dei nerazzurri (il prossimo 28 febbraio contro l'Atalanta), sono 8 i turni di campionati da disputare da qui alla prossima sosta. Da segnare lo scontro diretto del 4 febbraio, incrocio decisivo come i prossimi impegni nella corsa allo scudetto

