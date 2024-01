Milan in corsa per lo scudetto? L'analisi al Club

Testa a testa fra Inter e Juventus per lo scudetto. Ma il Milan può inserirsi? A Sky Calcio Club pareri discordanti. Bergomi: "Ha tanti giocatori di gamba, recupererà i difensori e Bennacer e Leao crescerà". Marchegiani: "Milan non è così forte come le altre due, sta facendo un mezzo miracolo". Di Canio: "Se non ha controllo della partita fatica molto nell'interdizione". Bucciantini. "Si esalta quando gioca bene ma sta vincendo anche partite sporche"