21^ giornata

Mentre l'Inter non è scesa in campo nella 21^ giornata per l'impegno in Supercoppa, la Juve batte il Lecce ed opera il sorpasso sui nerazzurri (che hanno una gara in meno). Dietro il Milan sale a 45 dopo aver battuto l'Udinese. Vittoria della prima Roma di De Rossi. Colpo salvezza del Frosinone contro il Cagliari e dell'Empoli contro il Monza, raggiunto dal Genoa dopo il 2-1 a Salerno. In otto restano con una gara in meno: la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A