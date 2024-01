"Gigi ha creato una passione travolgente per il calcio in Sardegna: mi fece capire Cagliari", ricorda Gianfranco Zola, "In Nazionale era un riferimento per tutti". Senza dimenticare l'importanza che ha avuto per il popolo sardo: "Si è sempre speso per le persone che ne avevano bisogno". Nel video, le parole di Gianfranco Zola

ADDIO A GIGI RIVA, LA CAMERA ARDENTE ALLO STADIO DI CAGLIARI