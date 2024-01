Orsato per Lazio-Napoli, Aureliano per l'Inter

Designati gli arbitri per la 22^giornata di serie A che si aprirà venerdì sera con Cagliari-Torino affidata a Colombo. Orsato dirigerà la sfida dell'Olimpico fra Lazio e Napoli mentre per Fiorentina-Inter è stato scelto Aureliano. La Juventus, contro l'Empoli, sarà diretta da Marinelli mentre Salernitana-Roma, che chiuderà la giornata lunedì 29 gennaio, avrà come arbitro Di Bello