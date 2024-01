Per via dell’ammonizione ricevuta in Supercoppa, Nicolò Barella si è aggiunto allo già squalificato Hakan Calhanoglu, che a sua volta, da diffidato, era stato ammonito contro il Monza. Entrambi saranno assenti nella trasferta di Firenze che i nerazzurri giocheranno domenica 28 gennaio. I numeri dicono che il turco e l’azzurro sono fondamentali, ma Frattesi e Asllani, i principali candidati a sostituirli hanno le armi giuste per non farli rimpiangere

