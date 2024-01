Juve-Empoli: out Rabiot, Chiesa resta in dubbio

Chiesa ancora a parte. A pochi giorni dalla partita contro l’Empoli, il numero 7 della Juventus non si è ancora allenato in gruppo. Si fa più difficile vederlo in campo sabato, ed è giusto valutare il suo stato di forma anche in prospettiva Inter, il weekend successivo. Sicuramente sabato non ci sarà Rabiot, alle prese con un problema muscolare al polpaccio sinistro. Anche in questo caso, massima attenzione con l’obiettivo di recuperarlo per San Siro.



Chi invece si è parzialmente già allenato in gruppo è Tiago Djalò che corre verso la presentazione prima e l'esordio tra i convocati poi. Lui l’unica faccia nuova del mercato in entrata della Juventus. Una squadra che vola sulle fasce. Allegri ha fatto vari esperimenti, sempre con risultati positivi. In assoluto i numeri migliori sono quelli della coppia Weah-Kostic. Con loro due insieme 5 vittorie su 5. Ma a causa anche dell’infortunio dell’americano, per 8 volte nelle ultime 10 gare sono stati Cambiaso (assist a Vlahovic a Lecce, gol pesante con il Verona) e Kostic ad essere partiti dall’inizio, facendo registrare l'ottima media di 2,5 punti a partita.



Il serbo è uno dei protagonisti di questa Juve. L’unica voce negativa è quella dei gol, zero, ma l’affidabilità non è messa in discussione. Così come le big chance create. In questa speciale classifica è al primo posto in Italia insieme a Leao e davanti a Di Marco. Una garanzia – anche tattica- per Allegri.