Arriva u n'importante svolta nella costruzione del nuovo stadio del Milan : nella giornata di ieri, 23 gennaio, il club ha convocato un CdA con l’obiettivo di approvare l’acquisizione di alcuni terreni a San Donato Milanese , che saranno funzionali per la realizzazione del nuovo impianto. Nei prossimi giorni la giunta del Comune di Milano darà il via libera alla proposta di variante urbanistica al progetto del club rossonero presentata lo scorso 27 settembre dalla SportLifeCity srl - il Milan è proprietario del 90% delle quote della società stessa - e, in seguito, potrebbe concretamente partire l’Iter. L’obiettivo del Milan è quello di avviare i lavori di costruzione del nuovo stadio entro 18 o 24 mesi .

Come sarà il nuovo stadio del Milan

Un progetto ambizioso, quello del Milan per la nuova casa dei tifosi rossoneri: il costo, in attesa di stime più precise, dovrebbe superare il miliardo di euro. Prevista una capienza di 70mila posti circa, e la realizzazione di altre strutture collaterali come uno store ufficiale, il museo e i nuovi uffici del Milan, un albergo e tanto intrattenimento. Verranno effettuati anche investimenti al servizio dei cittadini del quartiere, come la costruzione di due ponti ciclopedonali che collegheranno la città di San Donato al Parco Sud, un parcheggio a servizio di parco e stadio e un energy center, ovvero un centro di rigenerazione energetica rinnovabile. La particolarità del nuovo stadio sarà un podio che sosterrà l'intero impianto - quello del Tottenham è un esempio di stadio strutturato in questo modo - sotto il quale saranno presenti altri parcheggi.