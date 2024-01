Serie A

Sarà un Torino in emergenza quello che domani sera farà visita al Cagliari per l'anticipo della 22^giornata di serie A. In conferenza stampa Juric ha annunciato le assenze di Djidji e Ilic che si aggiungono alla lista degli indisponibili legati anche al mercato che sono Soppy, Karamoh e Radonjic. Gasperini non avrà a disposizione Koopmeiners per la partita contro l'Udinese per una ferita al malleolo. Out anche Spinazzola. Ecco tutti gli indisponibili per la 22^ giornata GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT