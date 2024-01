Kean dice sì all'Atletico: atteso lunedì a Madrid

Tutto fatto per il passaggio in prestito di Moise Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid. L'attaccante, classe 2000, all'inizio della prossima settimana sarà in Spagna per sostenere le visite mediche con la squadra allenata da Diego Simeone che lo utilizzerà fino al termine della stagione. Kean, che ha già giocato fuori Italia con Everton e Psg, cerca un maggiore utilizzo in vista dei prossimi Campionati Europei di Germania. Il suo contratto con la Juventus scadrà nel giugno 2025 e al momento non si parla di rinnovo, se ne tornerà a discutere la prossima estate proprio dopo gli Europei